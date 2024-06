Gazzetta - Dedic tra Napoli ed Inter, il Salisburgo fissa il prezzo del terzino bosniaco

Calciomercato SSC Napoli - Napoli ed Inter potrebbero contendersi un terzino bosniaco del Salisburgo, come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Sul taccuino di Ausilio e Baccin c’è anche Amar Dedic, bosniaco del Salisburgo:

"31 presenze stagionali, senza saltare un minuto in Champions, con 5 gol e altrettanti assist. Il classe 2002, dopo avere iniziato in attacco, è scalato in difesa dove può adattarsi anche da centrale. Il contratto in scadenza nel 2027 non aiuta ad abbassare una quotazione sui 20 milioni. A lui potrebbe fare un pensiero anche il Napoli, se partisse Di Lorenzo"