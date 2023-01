Sky - Cremonese, Alvini verso l'esonero alla vigilia del Napoli: ecco chi può sostituirlo

Dopo l'ultima chance concessa dal patron della Cremonese Arvedi, il destino di Massimiliano Alvini sulla panchina grigiorossa è ormai segnato. Dopo la sconfitta in casa contro il Monza (non sono bastate le reti di Ciofani e Dessers) e le zero vittorie ottenute in 18 giornate di Serie A, l'allenatore è ormai al capolinea e la decisione sull'esonero è a questo punto inevitabile, in attesa di comunicazioni ufficiali da parte della Cremonese.

Nel corso dell'ultima settimana c'erano già stati contatti con Davide Ballardini come possibile sostituto dell'allenatore ex Perugia, ma non c'è ancora l'accordo. La Cremonese è al lavoro per raggiungere l'intesa nelle prossime ore: se non verrà trovata, allora si andrà su un profilo alternativo. A riportarlo è Gianluca Di Marzio di Sky Sport.