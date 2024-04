È un gol di Francesco Acerbi, il terzo in questo campionato del difensore centrale che è un fedelissimo di Inzaghi, a fare la differenza al termine del primo tempo del derby fra Milan e Inter. Bello e vivo, a dispetto della tensione palpabile non soltanto in curva ma soprattutto in campo: diverse le occasioni in cui le scintille hanno rischiato di accendere la miccia. All'intervallo, 1-0 a San Siro: l'Inter è a 45 minuti più recupero dal ventesimo scudetto della sua storia.