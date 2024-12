Pari in rimonta per la Juventus che riesce a strappare un punto in extremis nei minuti finali di gara. Il Bologna si era portato in doppio vantaggio grazie alle reti di Ndoye e Pobega. La reazione dei bianconeri (espulso l'allenatore Thiago Motta per proteste) si concretizza con le reti di Koopmeiners e di Mbangula nei minuti di recupero.