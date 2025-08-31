Hojlund è del Napoli, Il Mattino: cifre e stipendio, ecco quanto guadagnerà e il valore della clausola

Calciomercato SSC Napoli - L'edizione oggi in edicola de Il Mattino svela le cifre e lo stipendio di Rasmus Hojlund in azzurro:

"Il calciatore danese è sbarcato ieri sera in Italia dopo un lungo tira e molla che ha visto poi De Laurentiis e Manna definire la trattativa nel modo migliore. Al club inglese era stata aumentata l'offerta nella serata di venerdì, dopo un pomeriggio intero passato a discutere tra Italia e Inghilterra. E con un aereo già pronto per l'uso. La chiusura, però, è arrivata ieri dopo ultimi passaggi formali e anche la firma sulla annosa questione dei diritti di immagine che da sempre accompagna le trattative del club azzurro negli ultimi anni. Una firma arrivata ieri mattina. Al Manchester United sono stati promessi 6 milioni di euro per il prestito di questa stagione mentre al calciatore andranno 4,5 milioni più bonus per l'ingaggio.

[...] L'ok definitivo del calciatore è arrivato nella notte tra venerdì e sabato, uno sprint deciso per quella che è stata la risoluzione. Nulla è cambiato, invece, rispetto alla formula che abbiamo sempre raccontato: se la squadra di Conte dovesse qualificarsi alla prossima Champions, allora il riscatto di Hojlund diventerà automatico. Con una clausola da oltre 80 milioni nel suo contratto e con il Napoli che dovrà versare allo United ulteriori 44 milioni di euro. Per un totale di 50 milioni che rischiano di essere l'investimento più importante, dopo quello di Victor Osimhen. E proprio di Osimhen - e Lukaku - Hojlund prenderà il posto".