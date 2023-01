DAZN - Allegri furioso, rientra negli spogliatoi senza salutare nessuno

Notizie Calcio - Juventus-Monza 0-2. Doveva essere la gara per la risalita in casa bianconera, almeno secondo le loro convinzioni, e invece è stata quella del tonfo definitivo. La formazione di Allegri, infatti, scivola al 13esimo posto a ridosso delle squadre in corsa salvezza e con la Salernitana - per fare un esempio - lontana appena due punti.

Juventus-Monza 0-2, Allegri non la prende bene

Non l’ha presa benissimo il tecnico bianconero. Come riferito da DAZN, l’allenatore toscano al triplice fischio è rientrato subito negli spogliatoi piuttosto indispettito senza salutare nessuno, nemmeno quindi il collega Raffaele Palladino.