Calendario Serie A 2024/25: sorteggio in diretta, orario e criteri

Calendario Serie A 2024 25. Via alla nuova stagione di Serie A 2024 25 calendario che sarà sorteggiato proprio in queste ore con tutte le partite dalla 1 alla 38esima giornata del nuovo campionato con il sorteggio Serie A. Calendario Serie A 2024 25 quando esce? E' il 4 luglio che ci sarà il sorteggio tanto atteso dalla Lega Serie A.

Inizio campionato Serie A 204 25 che prenderà il via il weekend del prossimo 18 agosto 2024 e con il campionato che terminerà il 25 maggio 2025. Calendario Serie A 2024 25 sorteggio in diretta anche su CalcioNapoli24.

Diretta sorteggio Calendario Serie A 2024 25. Sta per iniziare la nuova stagione e si partirà con l'estrazione del sorteggio per le partite della prossima stagione. Quando esce il calendario Serie A? Domani, 4 luglio, alle ore 12.00, partirà la diretta del Sorteggio calendario Serie A 2024/25.

Calendario Serie A 2024 25 soste e partite - Svelate anche quelle che sono tutte le date che cambiano rispetto il calendario Serie A 2023 24, date di tutte le partite in vista del sorteggio:

18 agosto 2024 – Inizio campionato Serie A

8 settembre 2024 – Pausa Nazionali

13 ottobre 2024 – Pausa Nazionali

30 ottobre 2024 - Turno infrasettimanale

17 novembre 2024 – Pausa Nazionali

23 marzo 2025 – Pausa Nazionali

25 maggio 2024 – Ultima giornata di Serie A

Dove vedere il sorteggio di Serie A in Tv? Tutto pronto per la diretta calendario Serie A con la possibilità di vedere il sorteggio sia in Tv che in streaming per i tifosi di tutta Italia. C'è grande attesa per capire quelle che saranno le partite del campionato per le squadre del cuore di ogni tifoso italiano.

Il calendario della Serie A Enilive 2024/2025 sarà presentato giovedì 4 luglio, a partire dalle ore 12.00, presso l`Auditorium Multimediale di RDS a Roma. L`evento, prodotto interamente per la prima volta da Lega Serie A, sarà trasmesso in diretta sui canali ufficiali di Lega Serie A (YouTube e sito internet) e su "Radio Tv Serie A con RDS".

La trasmissione televisiva sarà condotta da Lorenzo Dallari e Chiara Giuffrida, con la partecipazione del Presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, dell`Amministratore Delegato Luigi De Siervo, dell`Head of Competition Andrea Butti e di Stefano Ballista, Amministratore Delegato di Enilive, nuovo title sponsor della competizione. La presentazione delle giornate di campionato sarà arricchita dalla presenza degli Ambassador di Lega Serie A Christian Vieri e Ciro Ferrara, in studio per commentare gli accoppiamenti del calendario della prossima stagione.

Sorteggio calendario Serie A: dove vederlo in streaming? Per tutto ciò che riguarda il sorteggio Serie A sarà trasmesso in diretta sui canali ufficiali di Lega Serie A (YouTube e sito internet) e su "Radio Tv Serie A con RDS".

Criteri sorteggio calendario Serie A - ALTERNANZA ASSOLUTA: è prevista alternanza assoluta degli incontri in casa ed in trasferta per le seguenti coppie di Società:

INTER-MILAN

LAZIO-ROMA

JUVENTUS-TORINO

EMPOLI-FIORENTINA

ASIMMETRIA: anche nella stagione sportiva 2024/2025 la sequenza delle gare nel girone di andata è diversa rispetto a quella delle gare nel girone di ritorno, con un minimo di 8 giornate di distanza tra le gare di andata e ritorno contro la medesima avversaria; l’obiettivo principale raggiunto attraverso il calendario asimmetrico è di rispettare un sempre crescente numero di concomitanze legate a ragioni di ordine pubblico, al crescente numero di gare delle competizioni europee, agli eventi locali e alle esigenze dei Club, cercando di massimizzare l’audience televisiva e l’affluenza negli stadi.

DERBY: calendarizzati in giornate diverse e non alle giornate 1 e 38 e nel turno infrasettimanale (giornata 10).

GARE TRA SQUADRE PARTECIPANTI ALLE COMPETIZIONI EUROPEE: le Società partecipanti alla UEFA Champions League non si incontrano con le Società partecipanti alla UEFA Europa League ed alla UEFA Europa Conference League nelle giornate 5ª, 6ª, 22ª, 25ª, 28ª, 32ª e 35ª comprese tra due turni di Competizioni UEFA “back to back”.

TURNI INFRASETTIMANALI: la giornata 10 sarà l’unico turno infrasettimanale del Campionato 24/25.

NO SOSTA INVERNALE: il Campionato 24/25 dal 17 agosto 2024 al 25 maggio 2025 si interromperà solo in occasione delle 4 finestre FIFA (8 settembre, 13 ottobre, 17 novembre, 23 marzo) e nel periodo natalizio si giocherà i weekend del 22 dicembre, del 29 dicembre e del 5 gennaio.

Si comunicano di seguito le indicazioni relative a giorni e orari di gara del Campionato Serie A Enilive 2024/2025.

FINESTRE DI GARA

Le gare di ogni giornata del Campionato di Serie A Enilive 2024/2025 si disputano, come regola generale, nei seguenti giorni e orari:

venerdì ore 20.45 (1 anticipo)

sabato ore 15.00 (1 anticipo)

sabato ore 18.00 (1 anticipo)

sabato ore 20.45 (1 anticipo)

domenica ore 12.30 (1 anticipo)

domenica ore 15.00 (2 gare)

domenica ore 18.00 (1 posticipo)

domenica ore 20.45 (1 posticipo)

lunedì ore 20.45 (1 posticipo)

GIORNATE CON PROGRAMMAZIONE DIVERSA DA QUELLA STANDARD

Nella 3a giornata, nella 7a giornata, nella 12a giornata e nella 29a giornata che precedono settimane in cui si disputano gare delle squadre nazionali collocate in date FIFA con rilascio obbligatorio dei calciatori nonché nella 9 a giornata, che precede il turno infrasettimanale, non è previsto il posticipo del lunedì.

Il turno infrasettimanale verrà programmato sulla base delle esigenze sportive e televisive, rispettando l’obbligo di trasmettere almeno una gara in prime time in ciascuno dei giorni di gara (martedì, mercoledì e giovedì).

La 1ª giornata si disputa domenica 18 agosto 2024 con inizio alle ore 20.45 (due gare), con quattro anticipi al sabato rispettivamente due alle ore 18.30 e due alle ore 20.45, due anticipi domenica alle ore 18.30 e due posticipi al lunedì, uno alle ore 18.30 e uno alle ore 20.45.

La 2ª giornata si disputa domenica 25 agosto 2024 con inizio alle ore 20.45 (due gare), con quattro anticipi al sabato rispettivamente due alle ore 18.30 e due alle ore 20.45, due anticipi domenica alle ore 18.30 e due posticipi al lunedì, uno alle ore 18.30 e uno alle ore 20.45.

La 3ª giornata si disputa domenica 1° settembre 2024 con inizio alle ore 20.45 (2 gare), due anticipi al venerdì, rispettivamente uno alle ore 18.30 e uno alle ore 20.45, quattro anticipi al sabato, rispettivamente due alle ore 18.30 e due alle ore 20.45 e due anticipi domenica alle ore 18.30.

La 19ª giornata si disputa domenica 5 gennaio 2025 con due anticipi al sabato, rispettivamente alle ore 18.00 e 20.45, un anticipo alle ore 12.30 della domenica, una gara alle 15.00, due posticipi alla domenica, rispettivamente alle ore 18.00 e alle ore 20.45. Laddove le gare che coinvolgessero le partecipanti all’edizione 2024/2025 della Supercoppa Italiana fossero meno di quattro, in funzione delle scelte operate dai broadcaster saranno eventualmente utilizzabili anche lo slot del sabato (4 gennaio 2025) alle ore 15.00 e/o un ulteriore slot della domenica (5 gennaio 2025) alle ore 15.00. Le gare che dovranno essere rinviate a seguito della partecipazione delle 4 Associate alla Supercoppa Italiana saranno recuperate in prima istanza nei giorni 14 e 15 gennaio, o, alternativamente, nei giorni 5, 12, 19 o 26 febbraio 2025 in orari da definire.

La 37ª e la 38ª giornata si disputano rispettivamente domenica 18 maggio 2025 e domenica 25 maggio 2025, con inizio alle ore 15.00 (10 gare in contemporanea). Tuttavia, le 10 gare di ciascuna giornata potranno essere disputate in più blocchi rispettando la contemporaneità delle gare tra squadre con il medesimo interesse di classifica e assecondando eventuali richieste di anticipo in funzione dell’eventuale partecipazione alle Finali delle competizioni Europee.

PROSECUZIONI E RECUPERI DI GARE: Le prosecuzioni o i recuperi di gare interrotte o rinviate saranno programmati nei quindici giorni successivi alla data della partita interrotta o rinviata o, nel caso in cui ciò non sia possibile, nella diversa prima data utile successiva.