Bologna-Napoli, il club emiliano conferma la limitazione: "Curva Ospiti chiusa"

Ultime notizie Serie A - Con un comunicato sul sito, il club rossoblù conferma la chiusura del settore ospiti per Bologna-Napoli:

"Parte oggi la vendita dei biglietti per #BFCNapoli in programma domenica 24 alle 18. La vendita è riservata unicamente ai possessori di fidelity card del Bologna ovunque siano residenti, e ai non possessori solo se residenti in Emilia Romagna.

Oggi, domani e domenica possono acquistare solo i nostri abbonati oppure i non abbonati possessori di fidelity del Bologna; da lunedì 18 la vendita sarà libera, con le condizioni indicate sopra. La Curva Ospiti è chiusa".