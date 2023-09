Abbonamenti Serie A, più 25% l'aumento medio in curva: a Napoli fino al 43% per i nuovi abbonati

Ultime notizie Serie A - L'edizione odierna di Repubblica analizza l'incremento del prezzo medio degli abbonamenti del campionatgo italiano: più 25%, cresce il costo medio dell’abbonamento nel settore più popolare degli stadi club di Serie A, la curva:

"Il bisogno di rimpinguare le casse ha portato molti club a chiedere un sacrificio in più ai propri tifosi. Non è il caso della Juve, fuori dalle coppe europee dopo 12 anni e unico club tra i più blasonati ad aver abbassato i prezzi, che restano comunque — e di gran lunga — i più cari di tutta la Serie A.

Il Napoli campione in carica ha ritoccato i prezzi al rialzo; lo stesso hanno fatto Milan e Inter, così come la Lazio, l’Atalanta e la Fiorentina. A Napoli De Laurentiis ha alzato di oltre il 43% il prezzo di un abbonamento nelle curve. Con una novità: chi era già abbonato la scorsa stagione gode di una tariffa agevolata e paga “solo” il 23% in più".