Napoli-Atletico Madrid, accordo vicinissimo per Raspadori! Romano e Moretto: "Operazione ai dettagli per 22 milioni"

Calciomercato Napoli, ultim'ora: vicinissimo l'accordo con l'Atletico Madrid per la cessione di Giacomo Raspadori! Lo annuncia il giornalista Fabrizio Romano, tra i più autorevoli esperti di calciomercato al mondo.

Ci siamo dunque: dopo l'offerta ufficiale inviata dall'Atletico Madrid, l'accordo con il Napoli è vicinissimo. Secondo quanto riporta Fabrizio Romano, i due club stanno adesso risolvendo gli ultimi dettagli dell'operazione, con focus su cifre e modalità di trasferimento. Secondo il giornalista Matteo Moretto, la cifra pattuita è di 22 milioni di euro.

Da parte sua, Raspadori ha già accettato l'offerta dell'Atletico Madrid: pienamente concordati i dettagli sul suo nuovo contratto.