Personalizzazione maglia Napoli, ecco da quando sarà possibile! Novità dallo store SSCN | ESCLUSIVA

Ritiro Dimaro Napoli / DIMARO FOLGARIDA (TN) - Prosegue a gonfie vele la fantastica iniziativa della SSC Napoli che ha creato un grande store ufficiale nel piazzale antistante lo stadio di Carciato a Dimaro. La vendita delle magliette, completini, gadget, sciarpe e cappelli prosegue a gonfie vele. Gli addetti alle vendite dello store riforniscono continuamente gli scaffali dello store che vengono "presi d'assalto" dai tifosi presenti qui a Dimaro per acquistare tutto ciò che è legato al Napoli e al brand azzurro.

A coordinare il lavoro degli addetti alle vendite c'è costantemente Valentina De Laurentiis, la style designer della SSC Napoli che sta lavorando senza sosta per migliorare giorno dopo giorno l'esperienza d'acquisto per i tifosi azzurri, dopo che nei mesi scorsi ha ideato insieme al suo team la nuova maglia con il tricolore cucito sul petto.

Personalizzazione maglie Napoli, gli aggiornamenti

I tanti tifosi che hanno acquistato la nuova maglia tra Dimaro, il nuovo store di via Calabritto a Napoli e gli store sul web, si sono spesso chiesti come mai non fosse possibile personalizzare ancora la maglietta con numero e nome, e soprattutto quando sarebbe stato possibile farlo.

Sempre a brevissimo saranno disponibili negli store le giacche d'allenamento usate da Garcia e dal suo staff durante gli allenamenti qui a Dimaro (clicca su foto allegate per vedere), sia per quanto riguarda la colorazione bianca che nella colorazione nera.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di CalcioNapoli24, al momento non è ancora possibile personalizzare con nome e numero le magliette per una modifica della texture del materiale da apporre sulle maglie per una modifica della Serie A TIM. Ricordiamo infatti che la Serie A ha uniformato il font di nome e numero alle spalle delle divise da gioco. In tempi brevi sarà possibile farlo e chi ha già acquistato la maglietta potrà recarsi nello store ufficiale di via Calabritto o alla stazione Centrale di Napoli, dove gli addetti alle vendite potranno personalizzare le maglie grazie ai macchinari appositi usati per questo scopo.