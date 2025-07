Partitella Napoli, vincono i rosa! Gran gol di Lucca, esulta Beukema! Conte fa... le foto | VIDEO

Ritiro Dimaro Napoli 2025 / DIMARO FOLGARIDA (TN) - Nono allenamento del Napoli di Antonio Conte in ritiro in Val di Sole finito da poco. Si trattava dell'allenamento pomeridiano del Giorno 5 di ritiro a Dimaro della SSC Napoli.

Seduta pomeridiana che ha visto la rosa divisa in quattro squadre, per una sfida in diverse partitelle. A trionfare sono i rosa, composti da: Turi, Anguissa, Hasa, Neres, Lucca, Di Lorenzo, Beukema. E nelle immagini c'è l'esultanza di Sam Beukema e un gran gol di Lorenzo Lucca. Al termine della seduta, Antonio Conte si è divertito a fare da fotografo agli azzurri vincitori dopo la partitella, con la fotocamera di Ciro Sarpa, fotografo della SSC Napoli.