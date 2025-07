McTominay torna in campo: lavoro specifico per lo scozzese dopo il lieve affaticamento muscolare

Ritiro Dimaro Napoli 2025 / DIMARO FOLGARIDA (TN) - Gentili lettrici e lettori di CalcioNapoli24, vi diamo il benvenuto alla diretta video dell'undicesimo allenamento del Napoli di Antonio Conte in ritiro in Val di Sole. Si tratta dell'allenamento mattutino del Giorno 7 di ritiro a Dimaro della SSC Napoli.

Ritiro Dimaro Napoli, giorno 7: allenamento mattina | DIRETTA VIDEO

L'appuntamento è dalle ore 10:00 per la diretta video di CalcioNapoli24 dell'allenamento del Napoli di Conte. Si tratta della undicesima seduta dal ritiro di Dimaro-Folgarida. Vi mostreremo le immagini live da Carciato. Potrete seguirci in diretta video su CalcioNapoli24 TV (canale 79 DTT), sul canale Youtube di CN24, in compagnia dei nostri inviati: Russo, Guardasole, Lombardi e Nicotra. E con le incursioni di Alici Come Prima!

Personalizzato in campo per Scott McTominay dopo il lieve affaticamento muscolare: il centrocampista scozzese ha lavorato in campo, senza palla, col preparatore atletico, in compagnia di Simeone, Sgarbi, Coli Saco e Obaretin. Poi sessione supplementare per Scott, lavoro specifico per regolare il carico muscolare di questi primi giorni di ritiro a Dimaro.

Foto di Ciro De Luca per CalcioNapoli24.