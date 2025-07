Dall'Irpinia: "Marchisano all'Avellino, è fatta! Arriva a titolo definitivo". Preso anche un illustre ex Napoli

Calciomercato Napoli, è fatta per il passaggio all'Avellino a titolo definitivo del giovane terzino Matteo Marchisano. Ad annunciarlo è l'emittente irpina Telenostra

"E'’ il giorno di Roberto Insigne, il fantasista è arrivato stamattina a Villa Stuart in compagnia del dottore Blasi per le visite mediche di rito prima di firmare il contratto biennale che lo legherà all’Avellino raggiungendo poi Rivisondoli e il gruppo di Biancolino. Si tratta di un colpo di mercato importante del direttore Aiello che riporta in biancoverde un giocatore certamente maturato e con tre campionati di Serie B vinti con le maglie di Benevento, Parma e Frosinone. Insigne porta ai lupi esperienza e tanta qualità , ma soprattutto grande voglia di fare bene e continuare a essere uno dei protagonisti della Serie B dopo aver scritto pagine importanti. Ma il mercato non finisce qui perché in biancoverde arriverà anche Matteo Marchisano, esterno destro a tutta fascia classe 2004, a titolo definitivo dal Napoli. L’anno scorso alla Cavese, Marchisano consentirà a Biancolino anche il cambio di modulo col passaggio alla difesa a tre in un eventuale 3-4-1-2 con il giocatore abile a giocare sulla corsia di destra ma anche all’occorrenza sulla pista mancina".