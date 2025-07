Pio Esposito, l'agente: "L'Inter ha rifiutato offerte da 50 milioni, l'Atalanta lo voleva in cambio di Lookman"

Oggi su CRC, radio partner della SSC Napoli, nel corso della trasmissione “In Ritiro con Te Ag4in” è intervenuto il Procuratore Mario Giuffredi. Di seguito le sue parole:

"L’Inter è consapevole del valore di Pio Esposito tanto che hanno rifiutato offerte da 50 milioni. L’Atalanta avrebbe proposto uno scambio con Lookman per Pio Esposito. L’affare Lookman non si scontra con Pio Esposito che ha altre caratteristiche che sono diverse da quelle del giocatore dell’Atalanta. Non so cosa abbia in testa l’allenatore dell’Inter, ma sono sicuro che Chivu darà spazio a Pio Esposito poiché lo conosce benissimo".