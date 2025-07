CorSport - Osimhen al Galatasaray per 75 milioni, si attendono i tempi tecnici per organizzare i documenti

Calciomercato Napoli - Il Napoli ha trovato l'accordo con il Galatasaray ed è pronto a liberarsi di Victor Osimhen a titolo definitivo come spiega il Corriere dello Sport:

I dettagli dell’affare ora sono chiari e definitivi: Osimhen si trasferirà al Galatasaray per 75 milioni di euro più bonus, ovvero la cifra della clausola confermata dal Napoli anche quando la stessa era scaduta. Pagamento dilazionato con 40 milioni subito e i restanti 35 da saldare entro luglio 2026 al massimo in un paio di rate da garantire, appunto, con lettere di credito. Il Galatasaray ha anche accettato la clausola anti-Italia che varrà fino al 2027 e alla fine, l’ultimo punto su cui bisognava accordarsi, garantirà al Napoli anche il 10% su una futura rivendita. Quando il Napoli otterrà le garanzie, partirà la macchina burocratica e poi bisognerà attendere solo i tempi tecnici necessari per organizzare il tutto tra documenti, contratti da stilare e firmare e il viaggio del giocatore in Turchia.