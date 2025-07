Pedullà: "La priorità del Napoli adesso è Milinkovic. Le ultime su Ndoye e Lookman"

Alfredo Pedullà ha fatto il punto sulle trattative di mercato sul suo canale Youtube:

“Il Napoli è felice di aver strappato le. Condizioni che voleva dal Galatasaray. Ora la priorità è chiudere Milinkovic Savic e di dare Ngonge al Bologna. Il Napoli rifletterà su Ndoye in base a quanto vorrà fare il Bologna; se chiederanno ancora 45 milioni andranno su un altro obiettivo. Non si faranno prendere dalla gola. L’infortunio di Ndoye non dovrebbe essere cosa seria. I discorsi su Simeone e Zerbin sono bloccati in uscita. Lookman ha detto all’Inter che vuole andare lì, c’è una volontà precisa che può fare la differenza a patto che l’Inter deve offrire 45+5 di bonus”.