TMW - Folorunsho-Cagliari: formula e cifre dell'affare

Il Cagliari respira ottimismo per l'approdo di Michael Folorunsho, centrocampista di proprietà del Napoli che è stato escluso dai convocati del ritiro da Antonio Conte. Una decisione che riprende quello che è successo a gennaio, quando è stato messo fuori e poi ceduto in prestito alla Fiorentina, perché scartato, di fatto, dal tecnico. Ora, a un anno dal possibile Mondiale, Folorunsho vuole giocare di più per sperare in una convocazione sull'onda di quanto successo all'Europeo del 2024, dove però non giocò nemmeno un minuto nelle quattro gare.

La formula del trasferimento è quella del prestito con obbligo di riscatto, probabilmente condizionato alla permanenza in Serie A del Cagliari, sull'onda di quanto fatto con Gaetano. Valutazione totale nove milioni di euro. Nei prossimi giorni ci può essere già l'affondo decisivo per portare alla corte di Fabio Pisacane un centrocampista di grande prospettiva, seppur nella scorsa stagione non abbia trovato grande continuità, né con il Napoli né con la Fiorentina, anche perché arrivato nell'ultimo segmento di mercato invernale.