Il Napoli è rientrato in città: azzurri atterrati a Capodichino | VIDEO CN24

Notizie Napoli - Dopo il ritiro a Dimaro Folgarida, in Trentino, la SSC Napoli fa rientro in città. Il club partenopeo, partito alle ore 13:22 dallo SportHotel Rosatti, si è diretto all’aeroporto di Verona per prendere un volo e fare rientro a Napoli. Pochi minuti fa gli azzurri sono atterrati all’aeroporto di Capodichino, dove diversi taxi e van li attendevano.

Napoli rientrato in città: azzurri atterrati a Capodichino

I calciatori azzurri ora faranno rientro presso le loro abitazioni prima di radunarsi nuovamente a Castel Volturno per la partenza verso Castel di Sangro, dove inizierà la seconda parte di ritiro estivo. Per alcuni di loro ci saranno due giorni di vacanza. Altri, invece, non hanno fatto rientro a Napoli: tra questi Amir Rrahmani, Giovanni Di Lorenzo e Luca Marianucci che non hanno seguito la squadra verso il rientro in città e hanno già iniziato la quarantotto ore di relax.