Il Napoli non sa più segnare? Attacco a secco contro Girona e Augsburg, una marea di occasioni non sfruttate | VIDEO

Dopo il 4-0 all'Hatayspor con le doppiette di Victor Osimhen e Giovanni Simeone, il Napoli ha battuto anche gli spagnoli del Girona e i tedeschi dell'Augsburg in amichevole nel ritiro di Castel di Sangro, ma andando a segno solo su azioni con calcio da fermo: un rigore di Simeone ed un colpo di testa di Rrahmani su calcio d'angolo.

La manovra offensiva degli azzurri non ha trovato la via del gol per due partite di seguito, e sono state tante le chance sprecate dagli attaccanti azzurri, riepilogate in questo video.