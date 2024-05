Notizie Napoli calcio. Dodò, terzino della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del pre partita di Fiorentina-Napoli:Â

“Ultima in casa prima della Conference? E’ sempre bello giocare al Franchi, oggi è anche più importante come partita rispetto alla finale. Vogliamo vincere per trovare ulteriore fiducia per la finale di coppa e salutare al meglio i nostri tifosi”.