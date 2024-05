Calzona a Dazn: "Kvara? Quasi un campione, ciò che dice ADL è un suo problema! Prestazione mi è piaciuta, al futuro ci pensa la società"

Notizie Napoli calcio. Francesco Calzona è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del post partita di Fiorentina-Napoli 2-2:

“Oggi mi fa male poco perchè la squadra ha fatto la prestazione contro una squadra forte. La squadra mi è piaciuta nei primi 30’, poi ci siamo disuniti e nel secondo tempo abbiamo alzato il baricentro e creato tanto. Abbiamo fatto una buona partita, il nostro problema è che siamo condannati a vincere e questo non aiuta, ma andiamo avanti”.

Fragilità difensiva? Abbiamo preso gol su punizione dopo un disimpegno errato perché non abbiamo dato soluzioni a Mazzocchi, questo può capitare. La Fiorentina ha fatto due gol su tre occasioni, questo ci condanna sempre ma prendiamoci la buona prestazione”.

Blackout di 10’ e due gol presi? All’intervallo ho detto che ci siamo abbassati troppo e contro la Fiorentina non te lo puoi permettere. Dovevamo rialzarci e lo abbiamo fatto, ho detto che non era possibile fare una prestazione di livello ed essere in svantaggio. La squadra ha recepito ma abbiamo questi limiti, ma oggi i ragazzi sono stati ordinati ed alti ad inizio gara e per tutto il secondo tempo. I risultati vengono solo se fai prestazioni di livello, su questo oggi sono soddisfatto”.

Salvare qualcosa da questa stagione? A questo ci deve pensare la società, avranno le loro strategie per il prossimo anno e sapranno cosa fare per ridare vitalità a questa squadra e tornare nelle posizioni che competono al Napoli”.

Kvaratskhelia? Non lo scopro io, è un giocatore importante. E’ un ragazzo giovane che ha qualità e deve essere aspettato per crescere ancora. Ha margini di miglioramento ed è quasi un campione, quello che ha detto il presidente non lo commento perchè sono problemi suoi”.