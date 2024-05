E’ saltata la trattativa tra l’Inter e il fondo Pimco per ottenere un finanziamento da 430 milioni che possa coprire il prestito sottoscritto nel 2021 dal club nerazzurro con l’altra società di investimenti americana Oaktree. Adesso non ha la liquidilità necessaria il club nerazzurro per estinguere il debito e per questo motivo che il fondo Oaktree può prendere il controllo dell'Inter.