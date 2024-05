Ultime notizie Napoli - Al termine di Fiorentina-Napoli con le dichiarazioni dell'allenatore della SSC Napoli Francesco Calzona.

"Si fa sciacallaggio su di me, che non alleno la squadra e faccio solo le partitine. Gli allenamenti sono tutti filmati e catalogati, vediamo se ero in campo e se si facevano solo partitine".