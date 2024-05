Fiorentina, Italiano in conferenza: "Rispetto enorme e reciproco per De Laurentiis, ho ancora più stima di lui dopo quello che ha fatto. Sulla prossima stagione..."

Ultime notizie Napoli - Gentili spettatrici e spettatori di CalcioNapoli24, vi diamo il benvenuto alla conferenza stampa al termine di Fiorentina-Napoli con le dichiarazioni live dell'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano.

Fiorentina-Napoli: conferenza Italiano

Di seguito in conferenza stampa l'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano dopo Fiorentina-Napoli. Queste le sue dichiarazioni dalla sala stampa dello stadio Franchi.

"Viene fuori questo pareggio che tiene vivo tutto ancora per la corsa ell'Europa. La nostra testa è già ad Atene, anche se di mezzo c'è prima una gara col Cagliari che può essere importante per l'obiettvo Europa. Volevamo già oggi la matematica e chiudere il discorso, ma non ci siamo riusciti e quindi andremo a Cagliari a fare partita e prestazione. Il pareggio è giusto per quello che abbiamo visto. Non dobbiamo permettere ripartenze in una Finale, come è accaduto oggi. Bisogna essere più lucidi e più bravi, basta poco per venire colpiti e poi si fa fatica a ribaltare.

Sono contento che Nzola stia bene rispetto a settimane fa, oggi la scelta è ricaduta su di lui ed è stato giusto puntare su di lui. Non ho sentito le parole del presidente De Laurentiis. Penso che il presidente si sia comportato da signore quando ha contattato la società (Fiorentina, ndr) lo scorso anno e gli è stato detto che non sarei stato liberato, la stima e il rispetto è enorme e reciproco verso di lui, dopo questo episodio ancora di più.

La prossima stagione? Dopo aver perso due finali ora l'unico pensiero è un'altra finale che ci siamo conquistati. Voglio prepararla al meglio, anche se c'è Cagliari di mezzo quella è la partita delle partite".