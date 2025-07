Highlights partitella Napoli, Blu-Arancioni 2-2: i gol di Spinazzola, Lukaku, rigore Lucca e Raspadori! | VIDEO CN24

Ritiro Castel di Sangro Napoli - Durante il primo allenamento del Napoli di Antonio Conte in ritiro in Abruzzo, ci siamo goduti una partitella a metà campo tra gli azzurri presenti in campo, terminata per 2-2 fra blu e arancioni. Con i gol di Spinazzola, Lukaku, Lucca su rigore e Raspadori.

Clicca su play per rivedere gli highlights della partitella disputata in allenamento a Castel di Sangro!

Highlights partitella Napoli a Castel di Sangro: il video

Ecco le squadre della partitella in allenamento della SSC Napoli, di cui vi proponiamo gli highlights con la vittoria dei blu contro gli arancioni per 2-2:

arancioni : Meret, Di Lorenzo, Beukema, Rrahmani, Sgarbi, De Bruyne, Lobotka, Raspadori, Neres, Lucca, Lang

: Meret, Di Lorenzo, Beukema, Rrahmani, Sgarbi, De Bruyne, Lobotka, Raspadori, Neres, Lucca, Lang blu: Milinkovic-Savic, Mazzocchi, Marianucci, Juan Jesus, D'Angelo, Anguissa, Hasa, Coli Saco, Zanoli, Lukaku, Spinazzola

A bordocampo ci sono Vergara e Ambrosino.

Ecco la cronaca della partitella:

19.08 - Termina 2-2 la partitella, stretching finale. Escono dal campo Olivera , Ambrosino, McTominay, Obaretin, Politano.

12' - Pareggio degli arancioni, 2-2! Ha segnato Raspadori, il sinistro è potente dopo l'assist di De Bruyne.

11' - De Bruyne ci prova di destro, respinge Milinkovic-Savic.

10' - Rigore per gli arancioni! Il destro di Lucca non è preda dei guantoni di Milinkovic-Savic.

8' - Blu vicini al raddoppio! Spinazzola crossa per Lukaku, velo per Mazzocchi che di sinistro colpisce il palo.

8' - Gol di Lukaku! Il sinistro è deviato, Meret non può farci nulla.

7' - Anguissa a rimorchio, il tiro è respinto.

6' - Di Lorenzo fermato fallosamente al momento del tiro da Coli Saco, colpo alla caviglia per il capitano azzurro che però si rialza subito.

5' - Arancioni vicini al gol! Neres a botta sicura, interviene D'Angelo a due passi da Milinkovic-Savic.

5' - Spinazzola on fire! Cross per Zanoli, palla solo sfiorata.

4' - Gol dei blu! Spinazzola di destro, Meret si era 'lamentato' di Noa Lang a terra.

4' - Ancora Spinazzola, Meret blocca a terra il suo destro.

3' - Hasa serve Spinazzola, il destro sfiora il palo.

2' - Sgarbi prova il destro dalla distanza, palla fuori.

18.55 - Inizia la partitella.