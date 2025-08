Ciro Venerato ha dato degli aggiornamenti al sito della Rai su Juanlu Sanchez:

"Affondo Napoli, accordo in dirittura di arrivo per Juanlu. Va sistemata la percentuale di rivendita, bonus e diritti d'immagine del terzino. Entro stasera va definito tutto. Wolves alla finestra (Jorge Mendes ha rilanciato nelle ultime ore) ma il Napoli è in pole. Vanno sistemate le ultime pratiche. Ore decisive per la fumata bianca".