Conte maniacale sulla fase di non possesso: le indicazioni a De Bruyne e Noa Lang in allenamento | FOTO CN24

Ritiro Dimaro Napoli 2025 / DIMARO FOLGARIDA (TN) - Gentili lettrici e lettori di CalcioNapoli24, vi stiamo raccontando in diretta video su Youtube il dodicesimo allenamento del Napoli di Antonio Conte in ritiro in Val di Sole. Si tratta dell'allenamento mattutino del Giorno 8 di ritiro a Dimaro della SSC Napoli.

E nell'esercitazione sulla fase di non possesso di questa mattina, Antonio Conte è apparso concentratissimo nel dare indicazioni agli azzurri. Facendo partire lui la manovra. E in particolare, è stato specifico nelle indicazioni a De Bruyne e Noa Lang su movimenti e posizioni in fase di non possesso, quando gli azzurri non hanno la palla e si difendono nella propria metà campo.

Ecco la fotogallery a cura di Ciro De Luca per CN24: