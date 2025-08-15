Best of Lorenzo Lucca: tutti i gol nelle amichevoli in ritiro col Napoli | VIDEO

Ritiro Napoli  
Best of Lorenzo Lucca: tutti i gol nelle amichevoli in ritiro col Napoli | VIDEO

Termina il doppio ritiro del Napoli di Antonio Conte, con un mese di preparazione estiva. La pre-season dei partenopei si è divisa fra il ritiro in Val di Sole e quello in Abruzzo. E fra gli assoluti protagonisti di Dimaro-Folgarida e di Castel di Sangro c'è senza dubbio uno dei nuovi arrivati: Lorenzo Lucca. La punta ex Udinese ha segnato tanti gol nelle prime amichevoli e ha impressionato per le sue caratteristiche già in questi primi allenamenti in azzurro, fra i due ritiri e le prime uscite ufficiali stagionali. In particolare, Lucca è andato a segno già in Napoli-Catanzaro, Napoli-Brest, Napoli-Sorrento e in Napoli-Olympiacos.

Ecco il best of di Lorenzo Lucca nella prima pre-season col Napoli, con tutti i gol segnati nelle amichevoli!

