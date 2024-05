Un napoletano alle Olimpiadi di Parigi! Luca Sito si presenta: "Porto Napoli e Maradona!"

Oggi sul Corriere del Mezzogiorno trova spazio la storia di Luca Sito, atleta di origini napoletane che prederà parte alle Olimpiadi di Parigi 2024!

Luca Sito

Ultime news. Luca Sito è nato a Milano, ha 21 anni, ma suo padre è del Vomero e sua nonna di Posillipo, è diventato nel giro di poco tempo uno degli atleti italiani più promettenti in vista dei giochi olimpici in Francia. Oggi il Corriere del Mezzogiorno lo ha intervistato per conoscere la sua storia: racconta di aver lasciato il calcio da bambino perché deluso dall'ambiente, finendo così per scegliere l'atletica, lo sprint e la velocità.

Nell'intervista Luca Sito ha ammesso di essere un grande tifoso del Napoli: "È la mia squadra del cuore. Una passione tramandatami da mio padre Marco, grande tifoso azzurro. Pensi, ho una maglietta dell’Argentina di Maradona risalente ai mondiali messicani dell’86. Roba da collezione autentica. Non la darò mai via neanche se venisse uno sceicco e mi offrisse tanti soldi".

Deluso per il campionato di quest’anno? "Un po’ sì, ma quello scudetto dell’anno scorso è stato formidabile. Certo più di qualcosa non ha funzionato. Se penso anche agli infortuni, ai diversi giocatori che non hanno reso secondo le aspettative. Ogni stagione è diversa dall’altra. Succede nell’atletica come nel calcio. Non vedo l’ora di rientrare in Italia per andare al cinema e vedermi il film".