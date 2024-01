Calciomercato Napoli - Come si legge su Tuttosport il Napoli sta andando avanti nella trattativa per Vitik dello Sparta Praga. L'affare è per la prossima estate:

"Procede spedita, invece, la trattativa per Martin Vitik, 20enne dello Sparta Praga. Ma questo sarebbe un affare utile per la prossima stagione".