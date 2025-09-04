Undici murales di Jorit allo stadio Maradona: via libera dal Comune di Napoli | FOTO

Undici murales di Jorit allo stadio Maradona: via libera dal Comune di Napoli | FOTO

I murales raffigureranno i volti dei calciatori che hanno segnato la storia del Napoli calcio

Il Comune di Napoli ha dato il via libera alla realizzazione del progetto artistico proposto dalla Fondazione Jorit, "La formazione ideale della storia del Napoli". L'intervento, che sarà interamente a titolo gratuito per il Comune, prevede la creazione di undici murales monumentali sulla parete esterna dello Stadio Diego Armando Maradona, lungo via Giambattista Marino.

L'iniziativa, promossa dal noto street artist Jorit, riconosciuto a livello internazionale per i suoi ritratti iconici, vuole trasformare una parte dello stadio in una galleria d'arte a cielo aperto. I murales raffigureranno i volti dei calciatori che hanno segnato in modo indelebile la storia del club partenopeo, con l'obiettivo di celebrare l'identità sportiva e culturale della città. Il sindaco Manfredi ha commentato così l'iniziativa:

"Abbiamo accolto con grande entusiasmo la proposta della Fondazione Jorit. Questa opera di rigenerazione urbana renderà omaggio ai nostri campioni e arricchirà il patrimonio artistico della città, offrendo ai tifosi azzurri e ai visitatori un nuovo simbolo di appartenenza e orgoglio"

Il progetto si inserisce nel quadro di valorizzazione del patrimonio culturale e architettonico della città, promuovendo la collaborazione con soggetti privati in un’ottica di mecenatismo e sussidiarietà orizzontale. La Fondazione Jorit si farà carico di tutti i costi di progettazione e realizzazione, stimati in 50.000 euro, e l'opera, una volta completata, diventerà di proprietà del Comune.

