Caos Rimini, a rischio la gara con la Ternana. Il club non si è presentato alla riunione del GOS

Continue novitÃ  in casaÂ RiminiÂ perchÃ©, anche se una nuova proprietÃ  sembra essere ormai a un passo dall'insediarsi, c'Ã¨ da fare i conti con il momento attuale, e con il fatto che lo stadio 'Romeo Neri' rimane chiuso per le problematiche tra l'amministrazione comunale e il club biancorosso, che non avrebbe saldato quanto doveva. Cosa implica ciÃ²? Molto semplice, cheÂ la gara di domenica sera contro la Ternana Ã¨ a forte rischio: cosa comporti una mancata disputa per mancanza di impianto di gioco... va da sÃ©.

E ulteriori preoccupazioni in merito al match della 3Âª giornata del Girone B di Serie C, arrivano dalla mattinata odierna, quando, come si legge suÂ newsrimini.it, nessun rappresentante del Rimini si Ã¨ presentato alla riunione del GOS. La situazione Ã¨ da monitorare costantemente, si capirÃ  a breve se ci potrÃ  essere una soluzione alternativa, ma niente di positivo, almeno per questo weekend, sembra esserci.

