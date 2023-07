Tuttosport - Il Toro vuole scatenare un'asta per Schuurs: l'ultima offerta del Napoli

Calciomercato Napoli - Come si legge su Tuttosport, il Napoli continua ad essere molto interessato a Schuurs ma il Torino intende scatenare una vera e propria asta per alzare il prezzo:

"Tale cifra, 30 milioni appunto, sono stati infatti messi sul piatto dal Liverpool: il Toro, che ne chiede 40 e che comunque ne vuole almeno 35, ha risposto no. Ben sapendo che già il Napoli ne aveva stanziati 28 totali (25 più 3 di bonus), e che pure il Crystal Palace prima e il West Ham poi hanno varato manovre di accerchiamento all’obiettivo: Vagnati per adesso rimane in attesa, conscio di poter alimentare un’asta destinata a partorire un’offerta da almeno 35 milioni".