Repubblica - Stadio Maradona: De Laurentiis ha un debito di 3,5 milioni con il Comune

Arrivano le ultime notizie da Repubblica riguardo il debito di Aurelio De Laurentiis nei confronti del Comune riguardo lo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. A riportarlo è Repubblica.

Calcio Napoli “moroso”. Sulla concessione dello stadio Maradona il patron Aurelio De Laurentiis ha allo stato un debito di 3,4 milioni di euro nei confronti del Comune. Cifre nero su bianco in un tabella inviata dagli uffici al consiglio comunale. Cifre che ieri finiscono sul tavolo della commissione Sport presieduta da Gennaro Esposito. «Mi risulta che i nostri dirigenti hanno inviato al Napoli le richieste di pagamento per le somme dovute », ha assicurato in commissione l’assessore allo Sport Emanuela Ferrante.

La parte consistente di quel debito circa 2,4 milioni sul totale di 3,4 - è relativa ai canoni non versati per il periodo della pandemia. De Laurentiis ha già chiesto al Comune una riduzione, consentita nel decreto Rilancio per supportare chi ha subito i danni da Covid anche nel mondo dello sport.

Ma ci sono altri 984 mila euro del periodo 2018-2019, epoca pre-Covid. Si tratta in questo caso di canoni che fanno riferimento a una data spartiacque: quando è entrata in vigore la nuova convenzione e si è messa la parola fine a una fase burrascosa nei rapporti tra la società sportiva e il Comune"