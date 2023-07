Sostituto Kim: il Napoli ha scelto Danso, nuova offerta

Il Napoli punta forte su Kevin Danso per quanto riguarda il ruolo del difensore per prendere il posto di Kim. Pronta la nuova offerta, c'è ancora distanza con la richiesta del Lens.

Danso

Napoli su Danso per il sostituto di Kim

Napoli - Importanti notizie di calciomercato che riguardano le strategie del Napoli per il ruolo del difensore, il nuovo colpo che dovrà arrivare al posto di Kim andato via. C'è Danso in pole e ieri, secondo quanto riportato da Il Mattino, c'è stata un'altra conference proprio per il difensore austriaco che gioca nel Lens. Il club francese chiede 22 milioni di euro, il Napoli ne offre 15.