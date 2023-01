Rrahmani non al top, altri si fanno rimpiangere! Ecco chi si sarebbe fatto trovare più pronto nel Napoli

Amir Rrahmani, gettato nella mischia quasi al buio dopo i tre mesi di stop per infortunio, non ha giocato una grande partita in Inter-Napoli. Ne parla Repubblica.

Rrahmani non al top, altri si fanno rimpiangere

“Anche per lui sarebbe stato forse opportuno un test più probante, soprattutto in virtù dell’intenzione del tecnico di non dare la priorità ai giocatori rimasti a Castel Volturno durante la sosta. A Raspadori, Ndombele ed Elmas è bastato uno spezzone di gara a Milano per farsi rimpiangere, si è visto che stavano meglio rispetto ai loro compagni e si è rivelato un errore lasciarli fuori. E anche Ostigard, Juan Jesus, Mario Rui e Simeone probabilmente si sarebbero fatti trovare più pronti”

