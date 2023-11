Il Napoli valuta il rinnovo di Matteo Politano che con il Napoli è in scadenza nel 2024 ma la società ha un diritto (unilaterale) per prolungare di un altro anno fino al 2025. Si lavora con il suo agente per portarlo fino al 2028 con relativo adeguamento contrattuale (al momento Politano ha un ingaggio di 2,2 milioni a stagione). Il primo incontro tra le parti era in programma nei giorni scorsi ed è slittato alla settimana prossima. L'occasione può essere la settimana delle Nazionali.