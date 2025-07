Marianucci, l'agente: "Vedremo chi sarà più forte di lui, Conte non guarda in faccia a nessuno"

Oggi su CRC, radio partner della SSC Napoli, nel corso della trasmissione “In Ritiro con Te Ag4in” è intervenuto il Procuratore Mario Giuffredi. Di seguito le sue parole:

«Marianucci? I cavalli si vedono all’arrivo e non quando partono. Vedremo chi sarà più forte di Marianucci tra i giovani del Napoli. Non ho visto la partita di ieri, ero impegnato in altre cose, ma Marianucci ha lavorato con D’Aversa ad Empoli che è molto simile a Conte. L’allenatore del Napoli non guarda in faccia a nessuno, fa giocare quello che reputa più forte. Se Marianucci dimostra di essere più forte di altri, avrà chance di giocare al Napoli".