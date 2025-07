Calciomercato SSC Napoli - Con i 60 milioni della cessione di Retegui, l’Atalanta ha tanti margini per poter fare operazioni in entrata. Elemento che serve anche a tener presente Raspadori, che pure a Juric non dispiace, scrive Il Mattino.

“Ma Raspadori costa 40 milioni e visto che quando Manna ha bussato alla porta dei bergamaschi prima per Retegui e poi per Lookman (stiamo parlando di fine maggio) ha trovato valutazioni monstre, il Napoli non intende fare valutazioni al ribasso”