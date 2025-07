Il Mattino - De Laurentiis e Conte non hanno ancora parlato di mercato, c'è una terza persona che fa da tramite tra di loro

Calciomercato SSC Napoli - Ora è scattata una pausa di riflessione nel quartier generale del Napoli, scrive Il Mattino.

‚ÄúUna specie di tregua dopo gli assalti di fine luglio che hanno portato Lang, Lucca e Beukema in azzurro a tempo di record. De Laurentiis conosce alla perfezione le richiesta di Conte tant'√® che in queste ore di incontri per parlare di mercato non ce ne sono stati tra i due: √® Manna che fa da tramite. Le trattative sono avviate e non c'√® intenzione di presentare rilanci in questi giorni‚ÄĚ