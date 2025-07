Calciomercato Napoli - Le ultime da Fabrizio Romano sull'accordo raggiunto tra Napoli e Torino per l'affare Ngonge e Milinkovic-Savic:

"Torino e Napoli hanno siglato l'accordo per Cyril Ngonge dopo l'accordo verbale della scorsa settimana: ci siamo! Giovedì visite mediche. Il Torino pagherà 1 milione di euro di corrispettivo per il prestito più 17 milioni di euro di diritto di riscatto. Il Napoli è pronto a concludere presto l'accordo per Vanja Milinkovi?-Savi?".