Repubblica - Sconfitta in Napoli-Arezzo, la reazione dei tifosi a Dimaro e l'accoglienza per ADL

L'edizione oggi in edicola di Repubblica - commentando Napoli-Arezzo 0-2, ha svelato la reazione al fischio finale dei tifosi:

"Inizia dunque con un’inattesa sconfitta la stagione dei campioni d’Italia, comunque incoraggiati dagli applausi dei fedelissimi presenti a Dimaro all’uscita dal campo (ovazione speciale per Aurelio De Laurentiis).

Sabato si replica con il Catanzaro avversario di serie B - e da Di Lorenzo e compagni sarà lecito aspettarsi qualche cosa in più, dopo l’euforia che ha caratterizzato la prima settimana di ritiro. Per vincere ancora serviranno umiltà, spirito di sacrificio e tanto lavoro. Non tutti i mali vengono per nuocere".