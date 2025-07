Ritiro Dimaro Napoli, giorno 7: esercitazione tattica 10vs11! Personalizzato in campo per McTominay | DIRETTA VIDEO

Ritiro Dimaro Napoli 2025 / DIMARO FOLGARIDA (TN) - Gentili lettrici e lettori di CalcioNapoli24, vi diamo il benvenuto alla diretta video dell'undicesimo allenamento del Napoli di Antonio Conte in ritiro in Val di Sole. Si tratta dell'allenamento mattutino del Giorno 7 di ritiro a Dimaro della SSC Napoli.

Ritiro Dimaro Napoli, giorno 7: allenamento mattina | DIRETTA VIDEO

L'appuntamento è dalle ore 10:00 per la diretta video di CalcioNapoli24 dell'allenamento del Napoli di Conte. Si tratta della undicesima seduta dal ritiro di Dimaro-Folgarida. Vi mostreremo le immagini live da Carciato. Potrete seguirci in diretta video su CalcioNapoli24 TV (canale 79 DTT), sul canale Youtube di CN24, in compagnia dei nostri inviati: Russo, Guardasole, Lombardi e Nicotra. E con le incursioni di Alici Come Prima!

11:10 - Personalizzato in campo per Scott McTominay: il centrocampista azzurro sta lavorando in campo, senza palla, col preparatore atletico, in compagnia di Simeone, Sgarbi, Coli Saco e Obaretin

11:06 - Adesso Conte inverte rosa e blu: sono i blu a costruire l'azione. Conte dà indicazioni a Mazzocchi, chiedendo al terzino di entrare spesso dentro il campo

11:00 - A bordocampo, c'è anche Giovanni Manna, nel ritiro degli azzurri in Val di Sole: il ds dei partenopei è questa mattina al campo di Carciato. Seduto in panchina in questi istanti, è al telefono. Chissà che non siano in arrivo novità di mercato!

10:56 - Gol di De Bruyne sullo sviluppo della manovra dei rosa, esulta tutta la tribuna che applaude!

10:55 - Alessandro Buongiorno è appena uscito dalla palestra: prosegue per lui il lavoro di riatletizzazione. Adesso giri di campo per il difensore azzurro che continua il suo lavoro personalizzato senza palla

10:54 - Applausi per De Bruyne che crossa dal fondo e finisce rovinosamente sui tabelloni degli sponsor a bordocampo: arriva subito il sostegno dei tifosi dagli spalti

10:50 - Esercitazione tattica nella metà campo alla destra di Carciato. 10 vs11, i rosa fanno partire la manovra e costruiscono a due e mezzo, con la coppia di difensori centrale e Hasa che si abbassa (regista, nel ruolo di Lobotka). Sgarbi, Coli Saco e Obaretin a parte. Le squadre:

Rosa: Di Lorenzo, Marianucci, Jesus, Olivera, Anguissa, Hasa, De Bruyne, Zanoli, Lucca, Noa Lang

Blu: Meret, Mazzocchi, Rrahmani, Beukema, Spinazzola, Vergara, Lobotka, Raspadori, Neres, Lukaku, Zerbim

10:48 - Rispetto agli assenti di ieri alla partitella, c'è in campo Giovanni Simeone che ha recuperato quindi dal risentimento muscolare al gluteo. Ma non partecipa all'esercitazione tattica col pallone. Seduto ad osservare c'è anche McTominay che non prende parte alla seduta

10:47 - Squadra divisa in due gruppi: torello per tutti gli azzurri in campo, con due calciatori in mezzo

10:40 - Termina l'esercitazione con la costruzione a due, fatta a metà campo nella parte destra del terreno di gioco di Carciato

Convocati Dimaro 2025 SSC Napoli

Di seguito la lista dei convocati presenti agli ordini di Antonio Conte per il ritiro a Dimaro-Folgarida 2025:

Portieri : Meret, Contini, Turi, Ferrante.

: Meret, Contini, Turi, Ferrante. Difensori : Beukema, Spinazzola, Olivera, Di Lorenzo, Mazzocchi, Buongiorno, Juan Jesus, Rrahmani, Obaretin, Marianucci, Zanoli.

: Beukema, Spinazzola, Olivera, Di Lorenzo, Mazzocchi, Buongiorno, Juan Jesus, Rrahmani, Obaretin, Marianucci, Zanoli. Centrocampisti : Anguissa, Zerbin, Lobotka, Coli Saco, Vergara, Gilmour, Hasa, De Bruyne, McTominay.

: Anguissa, Zerbin, Lobotka, Coli Saco, Vergara, Gilmour, Hasa, De Bruyne, McTominay. Attaccanti: Lucca, Politano, Simeone, Sgarbi, Lukaku, Neres, Lang, Raspadori.

Gli esclusi sono ben sette:

Victor Osimhen, Jens Cajuste, Walid Cheddira, Michael Folorunsho, Jesper Lindstrom, Giuseppe Ambrosino e Cyril Ngonge.

