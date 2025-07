Il faccia a faccia Manna-Conte, la coppia di 'spaventi' in campo e la corsa post-Arezzo: le emozioni del mattino di Dimaro | FOTOGALLERY CN24

Ritiro Dimaro Napoli 2025 / DIMARO FOLGARIDA (TN) - Undicesimo allenamento del Napoli di Antonio Conte in ritiro in Val di Sole. Si tratta dell'allenamento mattutino del Giorno 7 di ritiro a Dimaro della SSC Napoli.

Ritiro Dimaro Napoli, giorno 7: allenamento mattina

Squadra divisa inizialmente in due gruppi: torello per tutti gli azzurri in campo, con due calciatori in mezzo. Poi esercitazione con la costruzione a due, fatta a metà campo nella parte destra del terreno di gioco di Carciato. In campo Giovanni Simeone che ha recuperato dal risentimento muscolare al gluteo, ma non partecipa all'esercitazione tattica col pallone. Seduto ad osservare c'è anche McTominay che non prende parte alla seduta, se non per un lavoro atletico personalizzato. Da segnalare un lungo colloquio tra il direttore sportivo Giovanni Manna e l'allenatore Antonio Conte, mentre l'allenamento è terminato con il classico stretching in mezzo al campo.

In allegato l'ampia fotogallery realizzata da Ciro De Luca per CalcioNapoli24.