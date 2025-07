Sky annuncia - Sbloccato lo scambio Milinkovic-Ngonge: ecco quando arriverà l'ufficialità. Novità su cifre e formule

Calciomercato Napoli - Secondo quanto riferisce il giornalista Gianluca Di Marzio di Sky Sport, la doppia operazione tra Napoli e Torino per lo scambio Milinkovic Savic e Ngonge sarebbe in chiusura.

Ecco cosa si legge sul sitro di Gianluca Di Marzio per quanto riguarda lo scambio Ngonge-Milinkovic:

"Non si ferma il mercato del Napoli: in chiusura l’arrivo di Milinkovic Savic dal Torino, che a sua volta accoglierà Ngonge in prestito Arrivano altre novità per quanto riguarda il calciomercato del Napoli. Gli azzurri hanno infatti chiuso una doppia operazione con il Torino. Attesa tra mercoledì 23 luglio e giovedì 24 la definizione della trattativa per Vanja Milinkovic Savic, portiere granata, a 22,5 milioni di euro

In chiusura in uscita verso il Torino c’è anche l’operazione legata a Ngonge: il tutto si farà in prestito o con la formula secca, o a 1 milione di euro con diritto di riscatto fissato a 18 milioni."