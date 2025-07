Calciomercato SSC Napoli - Non bastano le telefonate del Galatasaray a De Laurentiis per Osimhen, scrive Il Mattino.

“Se non arrivano le garanzie bancarie richieste, non ci saranno le firme né il via libera al nigeriano per le visite mediche. L'obiettivo è raggiungere il ritiro in Austria per il week end. A Istanbul hanno fissato per venerdì il volo di Osi, con visite mediche e accoglienza”