Calciomercato SSC Napoli - Il ds del Napoli Giovanni Manna non intende svendere Ngonge al Torino che continua a chiedere uno sconto, scrive Il Mattino.

‚ÄúPoich√© l'intesa frena, ecco che pure non ci sono novit√† per le sorti di Milinkovic-Savic: anche se il serbo continua nella sua versione da separato in casa, avendo avuto anche dalla dirigenze granata la garanzia che alla fine andr√† al Napoli. Dove √® atteso da un quadriennale da 2 milioni a stagione. Pi√Ļ bonus e parte variabile‚ÄĚ