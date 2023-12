Repubblica - Scudetto scucito e passaggio di consegne: Napoli fuori dalla lotta al tricolore

Ultime notizie SSC Napoli - "Lo scudetto scucito", titola così l'edizione nazionale di Repubblica dopo la vittoria per 3-0 dei nerazzurri in Napoli-Inter al Maradona e sottotitola: "L’Inter padrona anche a Napoli. Azzurri a -11 e fuori dalla lotta".

Nell'articolo dedicato alla partita, infatti, scrive:

"C’è una logica anche in un risultato all’apparenza illogico, perché il 3-0 con cui l’Inter si è imposta al Maradona ha punito al di là dei suoi demeriti il Napoli, a lungo padrone della partita e penalizzato da un paio di decisioni arbitrali. Ma non c’è dubbio che alla distanza si sia imposta la squadra più organizzata, forte e convinta dei suoi mezzi. [...] Ieri sera è andata in scena una sorta di passaggio di consegne. Il calendario offriva infatti al Napoli l’occasione last minute per non scucirsi dalle maglie con larghissimo anticipo lo scudetto e Walter Mazzarri — di ritorno dopo 10 anni ed emozionato — ha trovato il coraggio di impostare una gara d’attacco,

Inzaghi ha un gruppo affamato e al culmine della sua autostima, dopo la finale di Champions raggiunta la scorsa stagione. Mazzarri guida invece una macchina con qualche ruota sgonfia. Per questo il verdetto del Maradona — per quanto severo — è parso quasi un passaggio di consegne. C’è solo la Juve tra i nerazzurri e lo scudetto".