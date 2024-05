Repubblica risponde a De Laurentiis: "In Senato mette all'angolo le piccole, ma il suo Napoli è decimo"

Ieri Aurelio De Laurentiis ha parlato al Senato della Repubblica italiana. Tra le tante cose, il presidente del Napoli ha ribadito la sua posizione sulle big di Serie A, rivendicando un maggior peso politico per quelle 6-8 squadre che guidano - finanziariamente - il calcio italiano.

Oggi però il quotidiano La Repubblica rammenta a De Laurentiis che l'attuale posizione in classifica del Napoli è ben lontana dal settimo posto:

Ha tuonato il presidente del Napoli, senza tenere conto di essere attualmente decimo e attaccato dunque all’ultimo vagone della colonna sinistra. Dettagli, per Adl, che non si è fatto sfuggire l’occasione per ristabilire perlomeno a parole le gerarchie e mettere all’angolo le piccole.